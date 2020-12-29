نائبه جو بايدن تتلقى لقاح ضد فيروس كورونا

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

تلقت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحصلت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على الجرعة الأولى من لقاح موديرنا.

وقالت هاريس، فور تلقي اللقاح في المركز الطبي المتحد في العاصمة واشنطن، "أريد أن أشجع الجميع على تلقي اللقاح. إنه آمن".