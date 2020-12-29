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وزيرا الدفاع البيلاروسي والروسي يناقشان ضمان أمن دولة الاتحاد

06:08 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
وزيرا الدفاع البيلاروسي والروسي يناقشان ضمان أمن دولة الاتحاد

سيرجي شويجو

بيلاروسيا - (أ ش أ)

أعلن المكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزيري دفاع بيلاروسيا فيكتور خرينين ونظيره الروسي سيرجي شويجو، أجريا محادثات هاتفية ناقشا خلالها الإجراءات المشتركة لضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد (روسيا بيلاروسيا).

وذكر بيان لوزارة الدفاع البيلاروسية، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه "جرت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع البيلاروسي الفريق فيكتور خرينين ونظيره الروسي سيرجي شويجو، حيث ناقش وزيرا الدفاع القضايا الملحة للتعاون البيلاروسي الروسي".

وأضاف "ناقش الطرفان الإجراءات المشتركة لضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد، والاستعدادات لعمليات التدريب العملياتية والقتالية المشتركة المخطط لها العام المقبل، والفعاليات المخصصة لإحياء ذكرى الجنود السوفيت الذين سقطوا، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى".

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سيرجي شويجو فيكتور خرينين وزارة الدفاع البيلاروسية الحرب الوطنية العظمى

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