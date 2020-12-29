رئيس الوزراء التونسي: الوضع الوبائي خطير ويجب الالتزام بقيود كورونا

تونس- أ ش أ:

قال رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، إن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا المستجد ما يزال خطيرًا رغم التحكم في مسار تطوره.

وشدد المشيشي ، على هامش زيارة إلى عدد من المستشفيات بولاية سوسة، الثلاثاء، على أن الوضع الوبائي يستوجب الانتباه والالتزام بالإجراءات التي تم إقرارها.

ولفت إلى أن كورونا في تونس شهد تحولات عديدة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على توفير التلقيح في أقرب وقت وفقًا لاستراتيجية سينطلق تنفيذها بداية العام المقبل مما سيمكن البلاد من كسر حلقات العدوى.

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 52 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4 آلاف 518 حالة، كما سجلت 1612 إصابة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 133 ألفًا و204 إصابات.