أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

الكرملين ينفي وجود ما يمنع عودة المعارض نافلني لروسيا

04:01 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
الكرملين ينفي وجود ما يمنع عودة المعارض نافلني لروسيا

المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيس

موسكو- (د ب أ):

صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأنه لا توجد عقبات تمنع عودة المعارض أليكسي نافالني من ألمانيا إلى البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول للصحفيين: "لأي مواطن في الاتحاد الروسي الحرية في العودة إلى بلده وهنا، بالطبع، لا يمكن أن تكون هناك أية قيود على أي أحد".

وكانت معامل من كل من ألمانيا وفرنسا والسويد أكدت تعرض نافالني، المتواجد حاليا في ألمانيا، للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وكانت دائرة السجون الفيدرالية أعلنت في وقت سابق أن نافالني، المحكوم عليه بعقوبة مع إيقاف التنفيذ، قد يواجه السجن إذا ما لم يمثل خلال المراجعة في روسيا.

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا أي دور لحكومته في محاولة التسميم التي تعرض لها نافالني، وقال إنه إذا أرادت السلطات الروسية قتل نافالني لنجحت في ذلك.

أليكسي نافالني ألمانيا الكرملين روسيا

الخبر التالى:

إعصار شالاني يتقدم نحو موزمبيق.. وفرق الإغاثة تستعد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 133900

    عدد المصابين

  • 110436

    عدد المتعافين

  • 7466

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا