الكرملين ينفي وجود ما يمنع عودة المعارض نافلني لروسيا

موسكو- (د ب أ):

صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأنه لا توجد عقبات تمنع عودة المعارض أليكسي نافالني من ألمانيا إلى البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عنه القول للصحفيين: "لأي مواطن في الاتحاد الروسي الحرية في العودة إلى بلده وهنا، بالطبع، لا يمكن أن تكون هناك أية قيود على أي أحد".

وكانت معامل من كل من ألمانيا وفرنسا والسويد أكدت تعرض نافالني، المتواجد حاليا في ألمانيا، للتسميم بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وكانت دائرة السجون الفيدرالية أعلنت في وقت سابق أن نافالني، المحكوم عليه بعقوبة مع إيقاف التنفيذ، قد يواجه السجن إذا ما لم يمثل خلال المراجعة في روسيا.

ونفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا أي دور لحكومته في محاولة التسميم التي تعرض لها نافالني، وقال إنه إذا أرادت السلطات الروسية قتل نافالني لنجحت في ذلك.