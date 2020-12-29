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إصدار أول رخصتين للتدريب الموسيقي في السعودية

03:33 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
إصدار أول رخصتين للتدريب الموسيقي في السعودية

الرياض- (بي بي سي):

أعلنت وزارة الثقافة السعودية عن إصدار أول رخصتين للتدريب الموسيقي في البلاد التي ظل مثل هذا النشاط الفني غائبا عنها لفترة طويلة.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة يوم أمس فإن الوزير، بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وافق على منح الترخيصين لكل من "مركز الدولية الموسيقي للتدريب" ومعهد "البيت الموسيقي للتدريب".

كما اعلنت السلطات عن مشروع تدشين منصة إلكترونية تسمح للأفراد الحصول على رخص الممارسة في المجالات الثقافية والفنية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يرى فيه البعض أن المملكة تتخلى عن الرؤية الدينية المحافظة لصالح توجهات حداثية بينما ينتقد آخرون ما يصفونه بـ"قرارات تجميلية تخفي الوجه الاستبدادي للنظام".

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تدريب الموسيقي السعودية وزارة الثقافة السعودية

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