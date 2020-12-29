خريطة تفاعلية| بينها 3 دول عربية.. سلالات كورونا المتحورة تصل إلى 20 دولة
كتبت- رنا أسامة:
منذ 20 ديسمبر الجاري؛ أخذت سلالات متحوّرة من فيروس كورونا في الظهور والتفشّي، لا سيّما السلالة البريطانية، مُسجّلة عشرات الإصابات في نحو 20 دولة بأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، بينها 3 دول عربية.
وفي الوقت الذي يتم فيه رصد السلالات الجديدة وحالات الإصابة بها في دول عدة، أكّدت منظمة الصحة العالمية، أن السلالة البريطانية ليست "خارج السيطرة"، وأنه لا يوجد حتى الآن دليل على أنها تعرقل عمل اللقاحات المُضادة لكوفيد 19.
كما لم يتضح ما إذا كانت السلالة الجنوب أفريقية أخطر أو أكثر عدوى من غيرها.. وفي الخريطة التفاعلية التالية، يرصد "مصراوي" الدول التي رصدت سلالات متحوّرة من كورونا أو سجّلت إصابات بها:
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