وزير خارجية باكستان: وفد سعودي رفيع المستوى يزور إسلام آباد قريبا

إسلام أباد - أ ش أ

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إن وفدا سعوديا رفيع المستوى سيزور إسلام آباد قريبا.

وأكد الوزير قريشي - في تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أن هذه الزيارة تعكس قوة العلاقات بين إسلام أباد والرياض، مشيرا إلى أن البلدين تربطهما علاقات عميقة وتاريخية وأخوية.

وأضافت القناة الباكستانية أن الوفد سيضم وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.