كيف ينبغي أن يكون صوت السيارة الكهربائية؟

برلين - (د ب أ):

تمتاز السيارات الكهربائية بالقيادة الهادئة، مما يرفع خطر وقوع حوادث، ولتجنب ذلك تبذل شركات السيارات حاليا جهودا حثيثة لتزويد السيارات الكهربائية بأصوات مميزة للفت انتباه المشاة ومستخدمي الطريق الآخرين.

وقال ستيفان سينتبالي، أستاذ الصوتيات والديناميكيات وتكنولوجيا المركبات في جامعة ميونخ للعلوم التطبيقية، إنه يتعين الآن على المطورين منح السيارة قوة مسموعة عن عمد، للحفاظ على حياة المارة ومستخدمي الطريق الآخرين.

ويجب أن تنتج جميع المركبات، التي تصل سرعتها إلى 20 كم/ساعة مستوى ضوضاء لا يقل عن 56 ديسيبل و75 ديسيبل كحد أقصى، ويجب أن يكون الصوت مستمرا.

وهذه هي الطريقة الوحيدة، التي يمكن لمستخدمي الطريق الآخرين، بمن فيهم ضعاف البصر، تحديد موقع المركبات بدقة، كما يلزم أن تعبر هذه الإشارة عن كونها صادرة عن سيارة، كما يجب أن يكون الصوت عالي الجودة، فلا يجب أن يكون الصوت مصحوبا بصرير أو خشخشة.

فولكس فاجن ID

من جانبها قالت إندرا كوجلر، مصممة الصوت لدى شركة فولكس فاجن، إن شركتها طورت في السنوات الأخيرة صوتا خاصا بالطراز الكهربائي ID.

ويتمثل الإبداع هنا في إنشاء صوت لمجموعات مختلفة ينظر إليه على أنه ممتع وغير مزعج من قبل الجميع، كما أن الصوت لابد أن يميز السيارة من حيث حجمها؛ فسيارات الفئة الكبيرة ليست كالصغيرة.

ويرى توماس كوبرز، مصمم الصوت لدى شركة مرسيدس، أن السيارة الكهربائية لابد أن تكون مختلفة ومتميزة، لا سيما من الداخل مع إنتاج أصوات تفيد تحديد عمليات القيادة مثل التسارع على سبيل المثال.

وتتضمن حزم الصوت في السيارة الكهربائية التحية والبدء والاستعداد للقيادة واختيار مستوى القيادة وتغيير برنامج القيادة وضوضاء نظام الدفع.

ويشير الخبراء، إلى أن أصوات القيادة ليست ملفات MP3 أو Wave منتهية، ولكنها أصوات فردية من حسابات الوقت الفعلي؛ فالصوت يتغير حسب ظروف القيادة. وهناك الكثير من القوة الحاسوبية وراء ذلك.