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"مودرنا" تزود كوريا الجنوبية بجرعات لقاح لـ20 مليون شخص

11:40 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
"مودرنا" تزود كوريا الجنوبية بجرعات لقاح لـ20 مليون شخص

لقاح موديرنا

سول - أ ش أ

أعلن البيت الأزرق "كانج مين -سوك" اليوم الثلاثاء، أن شركة مودرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية ستزود كوريا الجنوبية بجرعات لقاح "كوفيد-19" لـ 20 مليون شخص بدءا من الربع الثاني من العام المقبل.

وقال المكتب الرئاسي الكوري وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إنه تم التوصل إلى الاتفاق ذي الصلة أمس الاثنين في مؤتمر عبر تقنية الفيديو بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والرئيس التنفيذي لشركة مودرنا ستيفان بانسيل.

واتفق مون وبانسيل على صياغة مذكرة تفاهم للتعاون في البحث والتطوير بين مودرنا والمعهد الكوري للأمراض المعدية، كما اتفقا على التعاون لتنتج الشركات الكورية المحلية شحنة من لقاحات مودرنا.

وتعد هذه الكمية هي ضعف الكمية التي سعت الحكومة في البداية لتأمينها من الشركة الأمريكية خلال المفاوضات كما تم تسريع الإطار الزمني مقارنة بالهدف السابق وهو البدء في تلقي اللقاحات اعتبارا من الربع الثالث من العام المقبل.

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