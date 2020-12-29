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كوريا تخطط لمنح إغاثة لأصحاب الأعمال المتضررين من كورونا

11:18 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
كوريا تخطط لمنح إغاثة لأصحاب الأعمال المتضررين من كورونا

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان

سول - أ ش أ

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستقدم على وجه السرعة الجولة الثالثة من المساعدات الطارئة بقيمة 9.3 تريليون وون (ما يعادل 8.5 مليار دولار) إلى أصحاب الأعمال الصغيرة المتضررين بشدة من جائحة فيروس كورونا المستجد، في مطلع يناير المقبل.

وأضاف مون- وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن الحكومة ستقدم أيضا منح إغاثة طارئة للعمال المتعاقدين والمستقلين المتأثرين بإجراءات التباعد الاجتماعي المشددة.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه المزيد من أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعملون لحسابهم الخاص العبء المتزايد في دفع رسوم الإيجار الثابتة، وسط أوامر حكومية بتعليق الأعمال لاحتواء انتشار كورونا في المجتمع.

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