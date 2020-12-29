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ظهور أول إصابة بسلالة كورونا "الأسرع انتقالا" في أستراليا

11:03 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
ظهور أول إصابة بسلالة كورونا "الأسرع انتقالا" في أستراليا

أرشيفية

وكالات:

أعلنت إيفات داث، وزيرة الصحة في كوينسلاند الأسترالية، ظهور أول إصابة في بلادها بفيروس كورونا المتحور الذي يوصف بـ "الأسرع انتقالا" بين البشر، من السلالة الجنوب أفريقية.

وأوضحت أن الإصابة أكتشفت لدى مسافرة وصلت يوم 22 ديسمبر إلى كوينسلاند قادمة من الخارج، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وقالت وزيرة الصحة إن هذه الإصابة "هي الحالة الإيجابية الأولى للسلالة الجنوب أفريقية (للفيروس) في أستراليا". وطمأنت المواطنين إلى أنه لا خطورة عليهم، بينما ما أكدته هذه الإصابة، برأيها، هو أهمية الالتزام بالحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وتم تشخيص هذه الإصابة الأولى بالسلالة الجديدة للفيروس لدى المسافرة القادمة من "ما وراء البحار" مما أدى إلى تحويلها فورا إلى المستشفى للتكفل بها ومراقبة تطور حالتها الصحية.

سلالة كورونا الجديد فيروس كورونا استراليا إيفات داث

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