راحلون في 2020: شخصيات شهيرة وبارزة من مختلف أنحاء العالم

برلين- (د ب أ):

في عام أصبح فيه الموت شائعا للغاية بسبب مرض جديد بدا أنه ينتشر بين مختلف الأعمار والأعراق والأوضاع الاجتماعية، ظلت هناك بعض الشخصيات التي لفتت الانتباه العالمي عند وفاتها.

وفيما يلي بعض أبرز الوفيات لعام 2020:

- أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح

تولى الشيخ صباح زمام الأمور في عام 2006 وقضى معظم فترة حكمه في محاولة لإبعاد الدولة الصغيرة الغنية بالنفط عن الخلافات المدمرة في منطقة الخليج، حيث نصب نفسه صانع سلام في هذا المجال. وتوفي في 29 سبتمبر عن عمر ناهز 91 عاما.

- لاعب كرة السلة كوبي براينت

شق طريقه في عالم كرة السلة كـ "طفل معجزة" في سن الـ 17، وظهر لأول مرة في الدوري الأمريكي للمحترفين في سن 18 وأصبح نجم النجوم في سن الـ 19. ولعب 20 موسما في مسيرته في الدوري مع فريق لوس أنجليس ليكرز وقاد أمريكا إلى ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين. وتوفي عن عمر ناهز 41 عاما برفقة ابنته، في حادث تحطم طائرة مروحية في 26 كيناير.

- الفنان الأمريكي من أصل بلغاري "كريستو"

كانت أعماله طموحة بشكل غير معقول، لكن كريستو، وهو فنان ومهندس معماري ونحات معروف بأعماله الضخمة التي تغطي أشياء ضخمة بأميال من القماش والحبال، لم يأخذ نفسه على محمل الجد. وتوفي في 31 أيار/مايو عن عمر ناهز 84 عاما.

- الممثل شون كونري (جيمس بوند)

بالنسبة للعديد من محبي الأفلام ، لم يكن هناك جيمس بوند آخر، فلم يتقمص هذه الشخصية أحد بشكل أفضل منه. لكن شون كونري لم يدع هذا الدور يحدد مسيرته، حيث مثل كل شيء من شرطي أيرلندي إلى قبطان غواصة روسية وقضى فترة طويلة باعتباره الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة. وتوفي في 31 أكتوبر عن عمر ناهز 90 عاما.

- الممثل كيرك دوجلاس

اضطر دوجلاس، ابن المهاجرين اليهود الروس ، إلى الكفاح بقوة من أجل مسيرته المهنية. وكان اسمه عند الولادة "إيسور دانيالوفيتش"، ونشأ مع ست شقيقات في الحي الفقير بمدينة أمستردام الصناعية في ولاية نيويورك ، لكنه استمر في صنع اسم له كنجم لأفلام مثل "سبارتاكوس" و "السيئ والجميلة". وتوفي عن عمر ناهز 103 أعوام في الخامس منفبراير.

- السياسي الفلسطيني صائب عريقات

لم يكن لدى أي قيادي فلسطيني آخر خبرة في محادثات السلام في الشرق الأوسط أكثر من صائب عريقات، الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الذي انخرط في تلك العملية منذ تسعينيات القرن الماضي. وتوفي في العاشر من نوفمبر عن عمر ناهز 65 عاما نتيجة إصابته بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

- جورج فلويد

كانت كلماته الأخيرة "لا أستطيع التنفس". ولم يكن فلويد من المشاهير، لكن وفاته تحت ركبة شرطي في مدينة مينيابوليس الأمريكية أثارت موجة من الغضب تجاه العنصرية لدى الشرطة والمجتمع الأمريكي بشكل عام والتي لا تزال أصداؤها تتردد. وتوفي عن عمر 46 عاما في 25 مايو.

- المغنية ميريلا فراني

اعتزلت ميريلا فراني الفن عام 2005 بعد 50 عاما من العمل، لكنها لا تزال تُذكر بأدوارها الشهيرة مثل "ميمي" في أوبرا "البوهيمي" للموسيقار الإيطالي جياكومو بوتشيني. وتوفيت في 9 شباط/فبراير عن عمر ناهز 84 عاما.

- القاضية روث بادر جينسبورج

قالت قاضية المحكمة العليا الأمريكية روث بادر جينسبورج ذات مرة: "لقد كان أبعد من خيالي أن أصبح يوما ما شخصية معروفة ... إنني أبلغ من العمر الآن 86 عاما، ومع ذلك يريد أشخاص من جميع الأعمار التقاط صور معي. أمر مذهل". وتوفيت الأيقونة الليبرالية للقانون الأمريكي في 18 أيلول/سبتمبر عن عمر ناهز 87 عاما، وأثارت وفاتها معركة سياسية كبيرة.

- الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان

كان فاليري جيسكار ديستان رئيسا لفرنسا من عام 1974 إلى عام 1981، وكان يتمتع بسمعة طيبة لكونه هادئا وتكنوقراطيا، لكنه عمل جيدًا بما يكفي مع رئيس ألمانيا هيلموت شميدت لوضع الأساس لما يعرف اليوم بمنطقة اليورو. وتوفي في 2 ديسمبر عن عمر ناهز 94 عاما.

- دينيس جولدبيرج

كان دينيس جولدبيرج من قدامى المحاربين في الحركة المناهضة للفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وقضى أكثر من عقدين في السجن لمقاومته الحكم العنصري. وتوفي عن عمر ناهز 87 عاما في 30 أبريل.

- الممثلة أوليفيا دي هافيلاند

تقمصت شخصية ميلاني هاميلتون في "ذهب مع الريح"، والخادمة ماريان في "مغامرات روبن هود" وشارلوت برونتي في "التفاني". وفقدت هوليوود واحدة من آخر عظمائها في عصرها الذهبي عندما توفيت أوليفيا دي هافيلاند في 26 يوليو ، عن عمر يناهز 104 أعوام.

- الممثل إيان هولم

ربما ربطته الأجيال اللاحقة في الغالب بدور صغير مثل بيلبو باجينجز في أفلام "سيد الخواتم"، لكن إيان هولم كان له مشوار مهني طويل في التمثيل، بأدوار رئيسية في أفلام مثل "عربات النار" و "حروب الورود". وتوفي في 19 يونيو عن عمر ناهز 88 عاما.

- روي هورن

اشتهر روي وهو مغنٍّ وممثل وملحن وراقص ومنتج أغاني ورجل أعمال وناشط حقوقي أمريكي باسم "سيجفريد آند روي" وأذهل الأجيال بالأسود والنمور - وخاصة نموره البيضاء الثمينة - حتى انقلب عليه أحد الحيوانات في عام 2003. وتوفي في 8 أيار/مايو عن 75 عاما جراء مرض كوفيد 19.

- السياسي الأيرلندي جون هيوم

تقاسم جون هيوم جائزة نوبل للسلام لعام 1998 لعمله على إنهاء الانقسام العرقي والطائفي في أيرلندا الشمالية. ورغم أنه عمل لفترة طويلة لإعادة توحيد أيرلندا الشمالية سياسيا مع بقية أيرلندا، فقد تمت الإشادة به أيضًا لالتزامه باللاعنف خلال فترة "المشاكل"، وهي صراع قومي حدث في أيرلندا الشمالية خلال أواخر القرن العشرين. وتوفي في 3 أغسطس، عن عمر ناهز 83 عاما.

- الممثل تيري جونز

هو ممثل هزلي ومخرج سينمائي وكاتب سيناريو وملحن وممثل تعبيري من المملكة المتحدة. وتوفي في 21 كانون ثان/يناير عن عمر ناهز 77 عاما.

- الممثل الهندي عرفان خان

اشتهر الممثل الهندي عرفان خان بأدواره في أفلام مثل "مليونير متشرد" و "حياة باي" والعديد من أفلام بوليوود الحائزة على جوائز. وتوفي في مومباي بعد صراع طويل مع مرض السرطان في 29 نيسان/أبريل، عن عمر ناهز 53 عاما.

- جون لو كاريه

اسمه الحقيقي هو ديفيد كورنويل، لكنه اشتهر باسم جون لو كاريه، وهو كاتب أفلام الجاسوسية المثيرة مثل "الجاسوس الذي جاء من البرد" و"تينكر تيلور سولدجر سباي". وكموظف استخبارات سابق، قدم رؤى لعمله جعلت جميع أعماله جيدة. وتوفي في 12 كانون أول/ديسمبر عن عمر ناهز 89 عاما.

- لي تنج هوي

ولد لي تنج هوي عام 1923، ودافع عن استقلال تايوان وحكم من تايبيه من 1988 إلى 2000. وهو أول رئيس محلي لتايوان ، وأشرف على التحول الديمقراطي في البلاد. وتوفي عن عمر ناهز 97 عاما في 30 يوليو.

- جون لويس

جون لويس وهو نجل مزارعين في ألاباما، وكان يُعتبر أحد أبرز نشطاء الحقوق المدنية في الولايات المتحدة وواحد من القلائل الذين لديهم ذكريات حية عن العمل مع مارتن لوثر كينج جونيور. وتوفي في 17 يوليو عن عمر ناهز 80 عاما، ولكنه عاش طويلا بما يكفي لرؤية شارع أمام البيت الأبيض يُعاد تسميته إلى "بلاك لايفز ماتر بلازا"(حياة السود مهمة).

- فيرا لين

كان صوتها هو الذي حافظ على الكثير من الروح المعنوية البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية بأغاني مثل "سنلتقي مجددا" و "منحدرات دوفر البيضاء". وتوفيت فيرا لين، وهي واحدة من أشهر المغنيين البريطانيين، في 18 حزيران/يونيو عن عمر ناهز 103 أعوام.

- دييجو مارادونا

أسطورة كرة القدم المعروف بتسجيله أحد أكثر الأهداف إثارة للإعجاب والأكثر إثارة للجدل. وكسر دييجو مارادونا الكثير من القواعد ، ولكن سيتم تذكره كواحد من عظماء الرياضة. وتوفي عن عمر 60 عاما في 25 نوفمبر.

- دانيال آراب موي

كان الرئيس الثاني لكينيا وأصبح أكثر استبدادا مع امتداد فترة حكمه من عام 1978 إلى عام 2002. وفي النهاية لم تُتح له فرصة وصول بديله المختار إلى المنصب، فقد تمت الإطاحة به ويتم تذكره بتوطيد سلطته والسماح بانتهاكات حقوق الإنسان وغض الطرف عن الفساد. وتوفي في 4 فبراير عن 95 عاما.

- إنيو موريكوني

موسيقي إيطالي استخدم السياط والأجراس والمطارق والطلقات النارية والأصوات والصفير والسعال كمؤثرات خاصة في مقطوعاته، وفاز بجائزة أوسكار في عام 2016 عن فيلم "ذا هيتفول إيت". وتوفي في 6 تموز/يوليو عن عمر ناهز 91 عاما.

- الرئيس الأسبق حسني مبارك

كان أول زعيم في تاريخ البلاد يواجه العدالة على أفعاله، وتمت تبرئته في النهاية من إصدار أوامر بقتل المتظاهرين، لكنه سيظل يُذكر طويلا كواحد من القادة القلائل الذين أطيح بهم في الربيع العربي 2011. وتوفي حسني مبارك في 25 فبراير، عن عمر ناهز 91 عاما.

- آلان باركر

هو في الأصل مؤلف نصوص إعلانات، لكنه كتب أيضا روايات ومقالات ورسم رسوما متحركة. وتوفي في 31 وليو عن عمر ناهز 76 عاما.

- السلطان قابوس

اتخذ السلطان قابوس بن سعيد الذي تولى زمام الأمور في سلطنة عمان في 23 يوليو 1970، مكانته في التاريخ باعتباره الرجل الذي قاد السلطنة الخليجية من العصور الوسطى إلى الحداثة. وتوفي في 10 يناير عن عمر ناهز 79 عاما.

- ليتل ريتشارد

اشتهر بملابسه وتسريحاته الغريبة وأغانيه التي تتنوع بين "توتي فروتي" و"جود جولي ميس مولي" وقدرته على تحويل أي صوت تقريبا إلى كلمة غنائية وغير ليتل ريتشارد الموسيقى. واسمه الحقيقي هو ريتشارد واين بينيمان، وتوفي في 9 مايو عن عمر ناهز 87 عاما.

- ديانا ريج

حظيت ديانا ريج بواحدة من أولى فترات الراحة المهنية الكبيرة لها عندما قامت بدور البطولة في فيلم "ذا إفينجرز"، عندما كانت في أواخر الثلاثينيات من عمرها. ولعبت دور الشريرة في دراما "صراع العروش" عندما كانت في السبعينيات من عمرها. ولعبت ديانا ريج حتى دور فتاة بوند التي تزوجها جيمس بوند. وتوفيت في 10 سبتمبر عن عمر ناهز 82 عاما.

- فلوريان شنايدر إيسليبن

شارك فلوريان شنايدر إيسليبن في تأسيس فرقة الموسيقى الإلكترونية "كرافت فيرك" عام 1970، مغيرا الموسيقى إلى الأبد وأثر على المئات. وعلى الرغم من أنه ترك الفرقة في عام 2008 ، إلا أن تأثيره على الموسيقى الإلكترونية لا يزال بلا منازع. وتوفي في 30 أبريل عن عمر ناهز 73 عاما.

- قاسم سليماني

قُتل قاسم سليماني، أحد أكثر القادة العسكريين نفوذا في إيران الذي امتد نفوذه إلى العراق وسورية وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط حيث تحتفظ إيران بمواطئ قدم لها، بضربة صاروخية أمريكية على قاعدة عراقية. وتوفي في 3 يناير عن عمر ناهز 62 عاما.

- ديفيد براوس

هو لاعب كمال أجسام ورافع أثقال وممثل إنجليزي بدأ مسيرته الفنية عام 1967، وهو من مواليد 1935 في إنجلترا. وتوفي في 28 تشرين ثان/نوفمبر، عن عمر ناهز 85 عاما.

- جيرمي بولوك

كان جيريمي أندرو بولوك ممثلا إنجليزيا امتد مشواره المهني على مدار ما يقرب من خمسة عقود، وتوفي في 17 كانون أول/ديسمبر عن عمر ناهز 75 عاما.

- ألبير أوديرزو

رسام كارتون وكاتب سيناريو فرنسي وهو مبتكر شخصيات كاريكاتورية مثل "أستريكس" و"أوبليكس"، وهما من أكثر الشخصيات الكاريكاتورية المحبوبة في كل العصور. وتوفي في 24 مارس عن عمر ناهز 92 عاما.

- إيدي فان هيلين

موسيقي وشاعر ومنتج موسيقي أمريكي من أصول هولندية، توفي في 6 أكتوبر عن عمر ناهز 65 عاما.

- ماكس فون سيدو

ممثل سويدي أدى دور البطولة في عدد من الأفلام وأدوار مسانده في أفلام كثيرة أخرى، وتوفي في الثامن من مارس عن عمر ناهز 90 عاما .

- تشاك بيجر

طيار أمريكي ولد في ويست فيرجينيا، وتم اختياره لمهمة سرية للغاية عندما كان عمره 24 عاما فقط، وأطلق سرا على طائرته اسم جلامورس جلينيس، وهو اسم زوجته. وتوفي في 7ديسمبر عن عمر ناهز 97 عاما.