الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 27 إصابة بينها 15 حالة بعدوى محلية

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 27 إصابة جديدة بينها 15 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 8 حالات في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين وسبع حالات في بكين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 87003 حالات وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 4 حالات في شنجهاي و3 في سيتشوان وحالة واحدة في كل من تيانجين ومنغوليا الداخلية وفوجيان وخنان وقوانغدونغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4230 حالة غادر منها 3965 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 18 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82021 شخصا، مشيرة إلى أن 11909 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 8 حالات جديدة بدون أعراض بينها 6 حالات وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 262 حالة منها 215 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 8671 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 141 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 793 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 7526 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 654 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.