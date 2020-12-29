الصحة البرازيلية: تسجيل 20548 إصابة و431 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
برازيليا- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 20548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية و431 حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس.
وكشفت بيانات وزارة الصحة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 7.5 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 191570.
وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في البرازيل يبلغ 7486094، أما إجمالي حالات الوفاة فيبلغ 191207.
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