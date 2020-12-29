جوتيريش يدعو إلى "عام المداواة" في 2021
نيويورك - (د ب أ):
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أن يكون عام 2021 "عاما للمداواة" وذلك في رسالته بمناسبة العام الجديد يوم الاثنين.
وقال جوتيريش في رسالة بالفيديو إن "تغير المناخ وجائحة كوفيد -19 هما أزمتان لا يمكن معالجتهما إلا من قبل الجميع معا - كجزء من الانتقال إلى مستقبل شامل ومستدام".
وأضاف أن أهم أهداف الأمم المتحدة للعام المقبل هو بناء تحالف عالمي من أجل حياد الكربون مع الوصول لانبعاثات صفرية بحلول عام 2050 .
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