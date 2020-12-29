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جوتيريش يدعو إلى "عام المداواة" في 2021

06:34 ص الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
جوتيريش يدعو إلى "عام المداواة" في 2021

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ):
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أن يكون عام 2021 "عاما للمداواة" وذلك في رسالته بمناسبة العام الجديد يوم الاثنين.

وقال جوتيريش في رسالة بالفيديو إن "تغير المناخ وجائحة كوفيد -19 هما أزمتان لا يمكن معالجتهما إلا من قبل الجميع معا - كجزء من الانتقال إلى مستقبل شامل ومستدام".

وأضاف أن أهم أهداف الأمم المتحدة للعام المقبل هو بناء تحالف عالمي من أجل حياد الكربون مع الوصول لانبعاثات صفرية بحلول عام 2050 .

أنطونيو جوتيريش لأمم المتحدة يويورك

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