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جنوب أفريقيا: وصول أولى شحنات لقاح كورونا في الربع الثاني من 2021

10:51 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
جنوب أفريقيا: وصول أولى شحنات لقاح كورونا في الربع الثاني من 2021

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا

جوهانسبرج - (د ب أ)

قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، إنه من المتوقع أن تتسلم بلاده أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الربع الثاني من عام 2021.

وقد أعلن رامافوسا في خطاب بثه التلفزيون اليوم الاثنين، إعادة فرض الحظر على مبيعات المشروبات الكحولية وتمديد حظر التجوال في إطار الجهود الرامية إلى احتواء تداعيات الموجة الثانية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تجاوز إجمالي عدد المصابين بالفيروس في جنوب أفريقيا منذ بداية الجائحة حاجز المليون إصابة.

وقال رامافوسا إن البلاد ستنتقل من المستوى الأول لحالة الاستنفار لمواجهة الفيروس إلى المستوى الثالث اعتبارا من منتصف ليل اليوم الاثنين وحتى 15 كانون ثان/يناير المقبل، وسيكون ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة إلزاميا.

كما ستحظر جنوب أفريقيا أغلب التجمعات العامة باستثناء الجنازات مع تمديد فترة حظر التجوال لتصبح من الساعدة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.

وأضاف الرئيس الجنوب أفريقي "نحن في مرحلة بالغة الخطورة في حربنا ضد الجائحة.. ليس لدينا أي خيار سوى الالتزام بأقصى درجات الحذر".

يذكر أن إجراءات احتواء الجائحة كان لها تداعيات كارثية على اقتصاد جنوب أفريقيا خلال العام الحالي حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام.

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