أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

جنوب أفريقيا تشدد قيود كورونا بعد ارتفاع الإصابات

10:07 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
جنوب أفريقيا تشدد قيود كورونا بعد ارتفاع الإصابات

رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا

بريتوريا - (د ب أ)

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، اليوم الاثنين، إعادة فرض الحظر على مبيعات المشروبات الكحولية وتمديد حظر التجوال في إطار الجهود الرامية إلى احتواء تداعيات الموجة الثانية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تجاوز إجمالي عدد المصابين بالفيروس في جنوب أفريقيا منذ بداية الجائحة حاجز المليون إصابة.

وقال رامافوسا في خطاب بثه التلفزيون إن البلاد ستنتقل من المستوى الأول لحالة الاستنفار لمواجهة الفيروس إلى المستوى الثالث اعتبارا من منتصف ليل اليوم الاثنين وحتى 15 يناير المقبل، وسيكون ارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة إلزاميا.

كما ستحظر جنوب أفريقيا أغلب التجمعات العامة باستثناء الجنازات مع تمديد فترة حظر التجوال لتصبح من الساعدة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.

وقال الرئيس الجنوب أفريقي "نحن في مرحلة بالغة الخطورة في حربنا ضد الجائحة.. ليس لدينا أي خيار سوى الالتزام بأقصى درجات الحذر".

يذكر أن إجراءات احتواء الجائحة كان لها تداعيات كارثية على اقتصاد جنوب أفريقيا خلال العام الحالي حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام.

سيريل رامافوسا جنوب أفريقيا بريتوريا حظر التجوال

الخبر التالى:

‏بايدن: تعلمنا من 2020 مسؤولية عدم الاستعداد لمواجهة الأوبئة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 132541

    عدد المصابين

  • 110015

    عدد المتعافين

  • 7405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81070218

    عدد المصابين

  • 57198975

    عدد المتعافين

  • 1770625

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المركزي: إعفاء بطاقات المعاشات من رسوم السحب النقدي من ال ATM حتى نهاية يونيو 2021

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا