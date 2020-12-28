الحكومة السودانية تبحث الخطة الوطنية لحماية المدنيين

الخرطوم - (أ ش أ):

ترأس وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، والتى دخلت حيز التنفيذ منذ٢١ مايو الماضي، وهو تاريخ اعتماد الخطة من مجلس الأمن الدولي.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن الاجتماع شارك فيه ممثلو الوزارت والأجهزة المعنية بتنفيذ الخطة، حيث استعرض الاجتماع موقف تنفيذ الخطة حتى الآن والخطوات والإجراءات التي سوف تتم على وجه السرعة، خلال اليومين القادمين والخطوات اللاحقة.

وأكد الاجتماع ضرورة الاستمرار فى التنفيذ المحكم للخطة بشقيها، الحماية الميدانية وبيئة الحماية، ووجه وزير شئون مجلس الوزراء السوداني بأن تتحول اللجنة العليا إلى فريق عمل يكون فى حالة انعقاد ومتابعة يومية لموقف تنفيذ الخطة.

يذكر أن مجلس الأمن كان أصدر القرار رقم ٢٥٥٩، والذي أنهى بموجبه تفويض بعثة "يوناميد" اعتبارا من ٣١ ديسمبر الجاري، على أن تتولى حكومة السودان كامل مسئولياتها السيادية فى حماية المدنيين.