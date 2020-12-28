أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

الحكومة السودانية تبحث الخطة الوطنية لحماية المدنيين

10:04 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
الحكومة السودانية تبحث الخطة الوطنية لحماية المدنيين

السفير عمر بشير مانيس

الخرطوم - (أ ش أ):

ترأس وزير شئون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، والتى دخلت حيز التنفيذ منذ٢١ مايو الماضي، وهو تاريخ اعتماد الخطة من مجلس الأمن الدولي.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن الاجتماع شارك فيه ممثلو الوزارت والأجهزة المعنية بتنفيذ الخطة، حيث استعرض الاجتماع موقف تنفيذ الخطة حتى الآن والخطوات والإجراءات التي سوف تتم على وجه السرعة، خلال اليومين القادمين والخطوات اللاحقة.

وأكد الاجتماع ضرورة الاستمرار فى التنفيذ المحكم للخطة بشقيها، الحماية الميدانية وبيئة الحماية، ووجه وزير شئون مجلس الوزراء السوداني بأن تتحول اللجنة العليا إلى فريق عمل يكون فى حالة انعقاد ومتابعة يومية لموقف تنفيذ الخطة.

يذكر أن مجلس الأمن كان أصدر القرار رقم ٢٥٥٩، والذي أنهى بموجبه تفويض بعثة "يوناميد" اعتبارا من ٣١ ديسمبر الجاري، على أن تتولى حكومة السودان كامل مسئولياتها السيادية فى حماية المدنيين.

هذا المحتوى من

الحكومة السودانية الخرطوم مجلس الأمن الدولي عمر بشير مانيس

الخبر التالى:

جنوب أفريقيا تشدد قيود كورونا بعد ارتفاع الإصابات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 132541

    عدد المصابين

  • 110015

    عدد المتعافين

  • 7405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81070218

    عدد المصابين

  • 57198975

    عدد المتعافين

  • 1770625

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المركزي: إعفاء بطاقات المعاشات من رسوم السحب النقدي من ال ATM حتى نهاية يونيو 2021

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا