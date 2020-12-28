تونس تسجل 52 وفاة و1612 إصابة جديدة بفيروس كورونا
تونس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و518 حالة.
وأضافت الوزارة، في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 1612 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 133 ألفًا و204 حالات.
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