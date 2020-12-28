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تونس تسجل 52 وفاة و1612 إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:02 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
تونس تسجل 52 وفاة و1612 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في تونس

تونس - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و518 حالة.
وأضافت الوزارة، في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 1612 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 133 ألفًا و204 حالات.

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فيروس كورونا تونس وزارة الصحة التونسية

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