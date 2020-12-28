تبادل آخر لأسرى الحرب بين أذربيجان وأرمينيا
يرفان - (د ب أ)
عاودت أرمينيا وأذربيجان تبادل أسرى الحرب، وذلك بعد شهر ونصف من انتهاء القتال في إقليم ناجورنو قره باغ بجنوب منطقة القوقاز.
وذكرت وكالة أنترفاكس للأنباء اليوم الاثنين، أن قائد قوات حفظ السلام الروسية في الإقليم روستام مرادوف صرح بأنه بوساطة روسية عاد أذريين اثنيين وأربعة أرمنيين إلى وطنيهما .
وبحلول منتصف الشهر الحالي انتهت الدولتان المتحاربتان بالفعل من تبادل أكثر من 50 أسيرًا.
يذكر أن القتال الأخير بين أذربيجان وأرمينيا بسبب ناجورنو قره باغ اندلع في 27 سبتمبر الماضي ودام حتى 9 نوفمبر الماضي. وتمكنت أذربيجان من استعادة أجزاء كبيرة من الإقليم التي كانت قد فقدتها في مطلع تسعينيات القرن الماضي. واجمالا سقط 4700 قتيل من الجانبين، غالبيتهم جنود.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
132541
عدد المصابين
-
110015
عدد المتعافين
-
7405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
81070218
عدد المصابين
-
57198975
عدد المتعافين
-
1770625
عدد الوفيات
إعلان