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تبادل آخر لأسرى الحرب بين أذربيجان وأرمينيا

08:54 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
تبادل آخر لأسرى الحرب بين أذربيجان وأرمينيا

أذربيجان

يرفان - (د ب أ)

عاودت أرمينيا وأذربيجان تبادل أسرى الحرب، وذلك بعد شهر ونصف من انتهاء القتال في إقليم ناجورنو قره باغ بجنوب منطقة القوقاز.

وذكرت وكالة أنترفاكس للأنباء اليوم الاثنين، أن قائد قوات حفظ السلام الروسية في الإقليم روستام مرادوف صرح بأنه بوساطة روسية عاد أذريين اثنيين وأربعة أرمنيين إلى وطنيهما .

وبحلول منتصف الشهر الحالي انتهت الدولتان المتحاربتان بالفعل من تبادل أكثر من 50 أسيرًا.

يذكر أن القتال الأخير بين أذربيجان وأرمينيا بسبب ناجورنو قره باغ اندلع في 27 سبتمبر الماضي ودام حتى 9 نوفمبر الماضي. وتمكنت أذربيجان من استعادة أجزاء كبيرة من الإقليم التي كانت قد فقدتها في مطلع تسعينيات القرن الماضي. واجمالا سقط 4700 قتيل من الجانبين، غالبيتهم جنود.

أذربيجان أرمينيا تبادل أسرى إقليم ناجورنو قره باغ

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