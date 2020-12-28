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فنلندا تسجل أولى الإصابات بالسلالة الجديدة لكورونا

05:54 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
فنلندا تسجل أولى الإصابات بالسلالة الجديدة لكورونا

مريض كورونا

هلسنكي - (د ب أ)

قالت فنلندا اليوم الاثنين، إنها سجلت أول حالاتها من السلالة الجديدة التي تبدو أنها أكثر عدوى ، وهي السلالة التي ظهرت في بريطانيا، وجنوب أفريقيا.

وأكدت مختبرات علم الفيروسات في مستشفى هلسنكي الجامعي وجامعة هلسنكي بشكل مشترك السلالات الجديدة لدى ثلاثة ركاب عادوا إلى فنلندا في يومي 18 و19 ديسمبر الجاري.

وأعلن هذا النبأ اليوم الاثنين، كلا من وزارة الشئون الاجتماعية والصحة الفنلندية والمعهد الفنلندى للصحة والرعاية ومنطقة مستشفى جامعة هلسنكي.

وتم تشخيص اثنين من المسافرين بالسلالة التى أكتشفت في البداية في بريطانيا بينما تم تشخيص الثالث بالسلالة المكتشفة في جنوب أفريقيا.

وقد تم التأكيد على أن الحالات الثلاث المؤكد إصابتها بالسلالات الجديدة، وجميعها في جنوب فنلندا بصحة جيدة وتم عزلها.

فيروس كورونا هلسنكي فنلندا

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