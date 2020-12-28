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السعودية: انتزاع 1352 لغمًا حوثيًا في اليمن خلال أسبوع

05:37 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
السعودية: انتزاع 1352 لغمًا حوثيًا في اليمن خلال أسبوع

أرشيفية

الرياض - (د ب أ)

أعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، عن انتزاع 352ر1 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية في اليمن خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم الاثنين أن المشروع : "تمكّن خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2020 من انتزاع 352ر1 لغمًا، منها 31 لغمًا مضادة للأفراد، و134 لغمًا مضادة للدبابات، و178ر1 ذخيرة غير متفجرة، و9 عبوات ناسفة".

وأضافت الوكالة أن "إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 205ر207 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها كثير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء".

يشار إلى أن مشروع "مسام" السعودي يعمل منذ نهاية يونيو 2018.

مركز الملك سلمان للإغاثة الألغام الميليشيات الحوثية اليمن

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