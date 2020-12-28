إصابة ما لا يقل عن 13 شخصا إثر وقوع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول
كابول - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الأفغانية اليوم الاثنين إصابة 13 شخصا على الأقل في انفجار بالعاصمة كابول.
وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز إن قنبلة كانت مزروعة في دراجة انفجرت في المنطقة الشرطية السابعة بالمدينة.
وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الاعلام المحلية حافلة صغيرة وزجاجها محطم.
وكانت الحافلة تنقل موظفين من هيئة الاحصاء والمعلومات الوطنية، بحسب ما أكده المتحدث باسم الهيئة.
وكانت قنبلة مزروعة في مركبة شرطية قد انفجرت في وقت سابق من اليوم.
وقالت الشرطة إن الانفجار لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.
ويشار إلى أن الانفجارات وأعمال القتل التي تستهدف أشخاصا معينين أصبح أمرا اعتياديا في كابول خلال الأشهر الأخيرة.
وقال نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، الذي تولى قطاع الأمن في كابول منذ شهرين ، اليوم إنه سوف يتم مضاعفة أعداد أفراد قوات الشرطة في كابول.
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