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تأجيل إطلاق صاروخ سويز يحمل قمرا اصطناعيا لرصد الأرض

05:33 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
تأجيل إطلاق صاروخ سويز يحمل قمرا اصطناعيا لرصد الأرض

وكالة الفضاء الأوروبية

باريس - (د ب أ):
أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية (أريان سبيس) إرجاء إطلاق صاروخ من طراز "سويز" كان يحمل قمرا اصطناعيا لرصد الأرض اليوم الاثنين جراء حالة الطقس غير المواتية.
وسيكون الموعد المقبل المحتمل لاطلاق الصاروخ هو عصر غد الثلاثاء بتوقيت أوروبا من قاعدة "كورو" الفضائية في غينيا الفرنسية.
وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إنه كان هناك خطر هبوب رياح عاتية بشكل غير مقبول في وقت الإطلاق.
ويذكر أن القمر الاصطناعي "سي اس او-2" الذي يحمله الصاروخ له أغراض دفاعية وأمنية، حيث أنه قادر على التقاط صور بدقة عالية في النطاق المرئي والأشعة تحت الحمراء.
وستكون عملية الإطلاق المقررة هي العاشرة والأخيرة لوكالة الفضاء الأوروبية العام الجاري.

وكالة الفضاء الأوروبية أريان سبيس قمر اصطناعي صاروخ

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