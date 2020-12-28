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مقتل امرأة جراء مداهمة شاحنة لعدة أشخاص شرقي ألمانيا

04:00 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
مقتل امرأة جراء مداهمة شاحنة لعدة أشخاص شرقي ألمانيا

الشرطة الألمانية

لوكاو- (د ب أ):

داهمت شاحنة اليوم الاثنين عدة أشخاص في المسار المخصص للدراجات في أحد الطرق بمدينة لوكاو شرقي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة أن الحادث أسفر عن إصابة امرأة، 41 عاما، بإصابات بالغة لفظت على إثرها أنفاسها الأخيرة في المستشفى، كما أدى الحادث أيضا إلى إصابة طفلين عاما ونصف العام و13 عاما بإصابات خطيرة لكنها لا تهدد حياتهما.

ولاحقت الشرطة سائق الشاحنة 22 عاما الذي واصل سيره بعد الحادث، وضبطته في وقت لاحق مع الشاحنة في غابة، كما قامت برفع البصمات من مكان الحادث وبعض الأدلة الأخرى.

واستدعت الشرطة خبيرا للكشف عن ملابسات الحادث.

ألمانيا مقتل امرأة

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