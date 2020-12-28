أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

الصيادون البريطانيون يشعر بـالخيانة بسبب بريكست

03:18 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
الصيادون البريطانيون يشعر بـالخيانة بسبب بريكست

الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

لندن - (د ب أ):

قال صيادون بريطانيون إنهم يشعرون "بالخيانة" بسبب الاتفاق التجاري المبرم بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي.

وقال أندرو لوكر، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين، لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين: "أشعر بالغضب وخيبة الأمل والخيانة".

وأضاف: "لقد وعدنا بوريس جونسون بالحصول على حقوق فيما يخص جميع الأسماك التي تسبح في منطقتنا الاقتصادية الخالصة، وقد حصلنا على جزء بسيط من ذلك".

وأوضح لوكر أن جونسون كان قد وعد بأنه لن يكون هناك صياد في حال أسوأ بموجب اتفاقه، ولكننا الآن "أسوأ حالا تماما".

وقال: "ما حصلنا عليه الآن هو جزء بسيط مما وُعدنا به من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". سنعاني بشدة هذا العام".

الصيادون البريطانيون الخيانة بريكست

الخبر التالى:

وزيرة صحة أيسلندا بعد وصول لقاح كورونا: آمل رؤية الابتسامات وراء الأقنعة الواقية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 132541

    عدد المصابين

  • 110015

    عدد المتعافين

  • 7405

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81070218

    عدد المصابين

  • 57198975

    عدد المتعافين

  • 1770625

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هل وصلنا ذروة إصابات الموجة الثانية لكورونا؟.. مسؤول بالصحة يرد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا