الصيادون البريطانيون يشعر بـالخيانة بسبب بريكست
لندن - (د ب أ):
قال صيادون بريطانيون إنهم يشعرون "بالخيانة" بسبب الاتفاق التجاري المبرم بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي.
وقال أندرو لوكر، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات الصيادين، لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الاثنين: "أشعر بالغضب وخيبة الأمل والخيانة".
وأضاف: "لقد وعدنا بوريس جونسون بالحصول على حقوق فيما يخص جميع الأسماك التي تسبح في منطقتنا الاقتصادية الخالصة، وقد حصلنا على جزء بسيط من ذلك".
وأوضح لوكر أن جونسون كان قد وعد بأنه لن يكون هناك صياد في حال أسوأ بموجب اتفاقه، ولكننا الآن "أسوأ حالا تماما".
وقال: "ما حصلنا عليه الآن هو جزء بسيط مما وُعدنا به من خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست". سنعاني بشدة هذا العام".
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