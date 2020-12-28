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النرويج تسمح بتقليص الحجر الصحي للمسافرين بعد إجراء اختبارين لكورونا

03:17 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
النرويج تسمح بتقليص الحجر الصحي للمسافرين بعد إجراء اختبارين لكورونا

النرويج

أوسلو- (د ب أ):

ذكرت وزارة الصحة وخدمات الرعاية في النرويج في بيان على الموقع الالكتروني للحكومة أن المسافرين الذين يصلون إلى النرويج يمكنهم أن يغادروا الحجر الصحي، بعد سبعة أيام على أقرب تقدير، إذا ثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، مرتين لدى وصولهم، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين.

والإجراء الجديد لا ينطبق على المسافرين، الذين كانوا في المملكة المتحدة في الأيام الـ14 الماضية، قبل وصولهم.

ومازال يجب عليهم اختبار أنفسهم ولن يكونوا قادرين على تقليص فترة الحجر التي يخضعون لها، والاختبار الأول يجب الخضوع له في غضون ثلاثة أيام من وصولهم والثاني، في موعد ليس قبل سبعة أيام بعد وصولهم، والاختبارات تتم بطريقة اختيارية.

والقواعد الجديدة تهدف إلى تشجيع المزيد من المسافرين على اختبار أنفسهم.

النرويج الحجر الصحي فيروس كورونا

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