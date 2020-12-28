النرويج تسمح بتقليص الحجر الصحي للمسافرين بعد إجراء اختبارين لكورونا
أوسلو- (د ب أ):
ذكرت وزارة الصحة وخدمات الرعاية في النرويج في بيان على الموقع الالكتروني للحكومة أن المسافرين الذين يصلون إلى النرويج يمكنهم أن يغادروا الحجر الصحي، بعد سبعة أيام على أقرب تقدير، إذا ثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، مرتين لدى وصولهم، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين.
والإجراء الجديد لا ينطبق على المسافرين، الذين كانوا في المملكة المتحدة في الأيام الـ14 الماضية، قبل وصولهم.
ومازال يجب عليهم اختبار أنفسهم ولن يكونوا قادرين على تقليص فترة الحجر التي يخضعون لها، والاختبار الأول يجب الخضوع له في غضون ثلاثة أيام من وصولهم والثاني، في موعد ليس قبل سبعة أيام بعد وصولهم، والاختبارات تتم بطريقة اختيارية.
والقواعد الجديدة تهدف إلى تشجيع المزيد من المسافرين على اختبار أنفسهم.
الخبر التالى:الصيادون البريطانيون يشعر بـالخيانة بسبب بريكست
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
132541
عدد المصابين
-
110015
عدد المتعافين
-
7405
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
81070218
عدد المصابين
-
57198975
عدد المتعافين
-
1770625
عدد الوفيات
إعلان