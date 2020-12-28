تايلاند تسجل أول حالة وفاة بسبب كورونا منذ نوفمبر

بانكوك- (د ب أ):

أعلنت تايلاند اليوم الاثنين عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد منذ ما يقرب من شهرين، مع استمرار تفشي للعدوى مرتبط بالعمال المهاجرين في مقاطعة ساحلية بالقرب من العاصمة في إصابة المزيد من الاشخاص.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن نائب وزير الصحة التايلاندي ساتيت بيتوتيتشا القول إن رجلا، 45 عامًا، قد توفي في مقاطعة رايونج اليوم الاثنين، وذلك بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وكان يعاني من أمراض قلبية مسبقا.

وكانت وفاة الرجل الذي كان يعمل في ملهى هي أول حالة وفاة بالفيروس في تايلاند منذ الخامس من نوفمبر، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بكورونا في البلاد إلى 61 حالة منذ بدء تفشي المرض في يناير.

وسجلت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا 144 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، منها 115 حالة عدوى محلية، مما رفع العدد التراكمي للحالات إلى 6285 حالة إصابة .