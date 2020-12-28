إندونيسيا تحظر دخول جميع الأجانب لأراضيها بداية من العام الجديد

جاكرتا- (د ب ا):

قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي اليوم الاثنين إن إندونيسيا سوف تحظر دخول جميع الأجانب لأراضيها لمنع تفشي السلالة الجديدة الأسرع انتشارا لفيروس كورونا المستجد، التي تم رصدها في بريطانيا.

وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي أن الحظر سوف يسري من 1 حتى 14 يناير المقبل.

وأضافت الوزيرة أنه سوف يسمح فقط للمواطنين الإندويسيين بدخول البلاد، في حين سوف يتم استثناء المسؤولين الأجانب الذين يتمتعون بصفة وزارية على الأقل من الحظر، وسوف يسمح لهم بدخول البلاد مع اتباع البروتوكل الصحي.

وسوف يمكن للأجانب دخول إندونيسيا حتى يوم الخميس المقبل، ولكن يجب أن يكون معهم شهادة تثبت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا تعود نتائجها ليومين قبل وصولهم.

وقال مارسودي " لدى الوصول إلى إندونيسيا، سوف يطلب منهم إظهار نتيجة اختبار فيروس كورونا، إذا جاءت النتيجة سلبية، سوف يخضعون لحجر صحي إجباري لمدة خمسة أيام بعد الوصول".

وسوف يخضع الأجانب لاختبار أخر في نهاية فترة الحجر الصحي، وسوف يسمح لهم بالاستمرار بخططهم في حال جاءت النتيجة سلبية. وسوف ينطبق نفس الإجراء على المواطنين الاندونيسيين لدى وصولهم البلاد.

وجاء هذا الاعلان بعدما سجلت إندونيسيا 5854 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 719 ألفا و 291 حالة، وكما سجلت اليوم 215 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 21 ألفا و 452 حالة.