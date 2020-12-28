إم في أجوستا الإيطالية تتعاون مع ألبينا لإطلاق دراجة نارية خاصة.. بسعر 36 ألف يورو (صور)

روما - (د ب أ):

أعلنت شركة إم في أجوستا عن تعاونها مع شركة ألبينا لإنتاج السيارات الرياضية بغرض تقديم دراجة نارية خاصة تحمل اسم الشركتين.

ويمتاز الموديل الخاص MV Agusta Superveloce 800 Alpine بلونه الأزرق، مع مقعد بفرش ألكانتارا باللون الأسود تتخلله خيوط حياكة باللون الأزرق، ومجموعة العادم الخاصة بموديلات السباقات، والعجلات السوداء، وبرنامج خاص للتحكم في المحرك، كما يظهر توقيع ألبينا على شريط الجلد الموجود على خزان الوقود.

ويزأر داخل الدراجة النارية الخاصة محرك ثلاثي الأسطوانات بقوة 147 حصان/88 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، وبفضل هذه القوة الكبيرة فإن الدراجة النارية البالغ وزنها الجاف 173 كجم إلى السرعة القصوى 240 كلم/س.

ومن المقرر طرح الدراجة النارية الجديدة، التي يقتصر إنتاجها على 110 نسخة فقط، بسعر يبدأ من 36 ألف و300 يورو أى مايعادل 689,700 جنيه تقريبًا.