رئيس كوريا الجنوبية يبدد المخاوف من لقاح كورونا

سول- (د ب أ):

بدد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن اليوم الإثنين المخاوف بشأن شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا أو تأخير عملية التطعيم، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وقال مون، أمام الاجتماع الأسبوعي الأخير مع مساعديه لهذا العام، إن تلك المخاوف غير حقيقية وأن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحصول على اللقاح لعدة أشهر، بتفعيل فريق عمل والاستماع إلى آراء الخبراء.

وأضاف أنه يتم اتخاذ خطوات، طبقا للخطة وستبدأ عمليات التطعيم في فبراير المقبل، بدءا بالمجموعات ذات الأولوية، التي تشمل الموظفين الطبيين والعمال والسكان بمنشآت رعاية المسنين.

وتابع أنه تم بالفعل تأمين لقاحات كافية، فيما تستمر الجهود لشراء المزيد لحالات الطوارئ.

ويحاول مسؤولون أيضا إعطاء اللقاحات في وقت مبكر.

وأضاف أن المبدأ الأهم، فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا هو الكشف عن المعلومات بشفافية ونفس الوضع مع اللقاحات.

وتابع مون أن الحكومة تدعم أيضا التطوير المحلي للقاحات .