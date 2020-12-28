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رفع مستوى التأهب بعد ثوران بركان جنوبي اليابان

06:08 ص الإثنين 28 ديسمبر 2020
رفع مستوى التأهب بعد ثوران بركان جنوبي اليابان

بركان _أرشيفية

طوكيو - (د ب أ):
ثار بركان في جزيرة نائية بجنوبي اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مما دفع السلطات إلى رفع مستويات التأهب.

وثار بركان جبل أوتاكي في جزيرة سوانوس قاذفا الحجارة والدخان في الهواء، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ولم ترد تقارير عن وقوع اصابات او اضرار بالممتلكات.

ورفعت الوكالة مستوى التأهب من الثاني إلى الثالث، على مقياس من 5 مستويات، محذرة من أن المناطق الواقعة على بعد كيلومترين من الفوهة يمكن أن تتعرض لسقوط صخور بركانية.

واندفع الدخان إلى ارتفاع 200 متر في السماء في أعقاب ثوران البركان، وانطلقت صخور كبيرة لمسافة 1.3 كيلومتر من فوهة البركان الذي يبلغ ارتفاعه 799 مترا، وفقا للوكالة.

يشار إلى أن اليابان بها أكثر من 100 بركان نشط.

ثوران بركان اليابان حالة التأهب القصوي

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