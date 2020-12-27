محكمة عراقية تصدر أمرا بالقبض على المسؤول الأمني لكتائب حزب الله

وكالات:

أصدرت محكمة عراقية مذكرة باعتقال أبو علي العسكري المسؤول الأمني لكتائب حزب الله.

ووفقا لفضائية العربية، فإن أمر اعتقال أبو علي العسكري صدر وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب العراقي.

‏وذكرت القناة السعودية، أن هناك تحليق كثيف لطيران حربي قرب قاعدة عين الأسد غرب بغداد.

ويشهد العراق توترا أمنيا مؤخرا، في أعقاب إلقاء القبض على عناصر من عصائب اهل الحق الشيعية، بتهم تتعلق بإطلاق صواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد.