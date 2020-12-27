وزير بريطاني: اتفاق بريكست يجب أن يطمئن القلقين بشأن الاقتصاد

لندن - (د ب أ)

قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، إن اتفاق التجارة مع الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يطمئن الأشخاص القلقين بشأن الأضرار الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الوزير اليوم الأحد، إن لندن ستواصل المناقشات مع بروكسل بشأن الوصول إلى الخدمات المالية بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الاتفاق لم يذهب إلى المدى الذي يريده لذلك القطاع، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع أن الاتفاق الذي سيصوت عليه المشرعون في البرلمان يوم الأربعاء الماضي، يمنحنا أساسًا قويًا للتطلع إلى الأمام بتفاؤل وإلقاء الانقسامات وراء ظهورنا.

وقال: "يجب طمأنة أولئك الذين يساورهم القلق بشأن الانعكاسات الاقتصادية لترك الاتحاد الأوروبي، بشكل كبير من خلال الطبيعة الشاملة لاتفاق التجارة الحرة هذا".