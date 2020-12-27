فوتشي يحذر من ارتفاع حاد في إصابات كورونا بعد فترة العطلات

واشنطن - (د ب أ)

حذر أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من ارتفاع حاد محتمل في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد فترة العطلات، مع تعرض نظام الرعاية الصحية في البلاد لضغوط هائلة بسبب ارتفاع أعداد المرضى في المستشفيات.

وقال فوتشي لشبكة "سي إن إن" اليوم الأحد: "نحن بالفعل في مرحلة حرجة" في إشارة إلى نظام الرعاية الصحية.

وأشار إلى أنه كان هناك حوالي 120 ألف شخص بالمستشفيات في المتوسط في جميع أنحاء الولايات المتحدة يعانون من مضاعفات (كوفيد-19).

في ليلة عيد الميلاد، سجلت الولايات المتحدة 2938 حالة وفاة إضافية بالفيروس، وفقًا لمشروع "كوفيد تراكينج"، الذي يتعقب الإصابات بالفيروس.

وقال فوتشي إنه بالرغم من التحذيرات بشأن السفر في الكريسماس كان هناك نشاط ملحوظ في المطارات والخروج في الطرق، مما أثار مخاوف بشأن زيادة كبيرة في عدد الإصابات بعد موسم العطلات.

وحث فوتشي السكان على مواصلة تلقي اللقاحات.