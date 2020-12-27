أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

فوتشي يحذر من ارتفاع حاد في إصابات كورونا بعد فترة العطلات

06:33 م الأحد 27 ديسمبر 2020
فوتشي يحذر من ارتفاع حاد في إصابات كورونا بعد فترة العطلات

أنتوني فوتشي

واشنطن - (د ب أ)

حذر أنتوني فوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، من ارتفاع حاد محتمل في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد فترة العطلات، مع تعرض نظام الرعاية الصحية في البلاد لضغوط هائلة بسبب ارتفاع أعداد المرضى في المستشفيات.

وقال فوتشي لشبكة "سي إن إن" اليوم الأحد: "نحن بالفعل في مرحلة حرجة" في إشارة إلى نظام الرعاية الصحية.

وأشار إلى أنه كان هناك حوالي 120 ألف شخص بالمستشفيات في المتوسط في جميع أنحاء الولايات المتحدة يعانون من مضاعفات (كوفيد-19).

في ليلة عيد الميلاد، سجلت الولايات المتحدة 2938 حالة وفاة إضافية بالفيروس، وفقًا لمشروع "كوفيد تراكينج"، الذي يتعقب الإصابات بالفيروس.

وقال فوتشي إنه بالرغم من التحذيرات بشأن السفر في الكريسماس كان هناك نشاط ملحوظ في المطارات والخروج في الطرق، مما أثار مخاوف بشأن زيادة كبيرة في عدد الإصابات بعد موسم العطلات.

وحث فوتشي السكان على مواصلة تلقي اللقاحات.

أنتوني فوتشي إصابات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

بكين تصادق على اتفاقية مع تركيا تثير مخاوف مسلمي الإيجور

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 131315

    عدد المصابين

  • 109462

    عدد المتعافين

  • 7352

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 80635441

    عدد المصابين

  • 56839306

    عدد المتعافين

  • 1763844

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرارات جديدة من الحكومة لمواجهة كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا