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إصابات كورونا في العالم تتخطى حاجز الـ80.4 مليون والوفيات 1.76 مليون

06:33 م الأحد 27 ديسمبر 2020
إصابات كورونا في العالم تتخطى حاجز الـ80.4 مليون والوفيات 1.76 مليون

فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ)

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 80 مليونا و435 ألفا و236 حالة إصابة على مستوى العالم حتى ظهر اليوم الأحد، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأودى مرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا بحياة مليون و759 ألفًا و409 أشخاص.

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا واشنطن إيطاليا فرنسا

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  • 131315

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  • 109462

    عدد المتعافين

  • 7352

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 80635441

    عدد المصابين

  • 56839306

    عدد المتعافين

  • 1763844

    عدد الوفيات

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