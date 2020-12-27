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تعاون أمني واستئناف الرحلات مع طرابىس.. نتائج مباحثات الوفد المصري مع الوفاق

06:26 م الأحد 27 ديسمبر 2020
تعاون أمني واستئناف الرحلات مع طرابىس.. نتائج مباحثات الوفد المصري مع الوفاق

الرحلات الجوية

وكالات:
أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أن زيارة الوفد المصري تهدف لإعادة العلاقات الدبلوماسية.
وأوضحت الخارجية الليبية أن الوفد المصري بحث استئناف الرحلات الجوية بين وطرابلس والقاهرة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
‏ونفت خارجية الوفاق، أن يكون الوفد المصري قدم أي شروطا للجانب الليبي للموافقة عليها.
وكانت داخلية الوفاق أوضحت أن وزير الداخلية المفوض السيد فتحي باشاغا بحث مع الوفد المصري الذي يزور العاصمة طرابلس، اليوم الاحد، التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، حسبما أفاد البيان الصادر عن الوزارة.
وكما تم خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد بحضور رئيس جهاز المخابرات السيد عماد الطرابلسي, مناقشة سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.
والجدير بالذكر بأن هذا الاجتماع يأتي من ضمن السياسات الأمنية لوزارة الداخلية التي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس.

الرحلات الجوية ليبيا طرابلس

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