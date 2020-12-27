الداخلية الليبية: وزير الداخلية المفوض عقد اجتماعًا أمنيًا مع الوفد المصري في طرابلس
وكالات:
بحث وزير الداخلية المفوض السيد فتحي باشاغا مع الوفد المصري الذي يزور العاصمة طرابلس، اليوم الاحد، التحديات الأمنية المشتركة وسبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين الشقيقين، حسبما أفاد البيان الصادر عن الوزارة.
وكما تم خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد بحضور رئيس جهاز المخابرات السيد عماد الطرابلسي, مناقشة سبل دعم اتفاق وقف إطلاق النار ومناقشة مخرجات لجنة 5+5 من أجل تأييد المجهودات الأممية بشأن الحوار السياسي والخروج من الأزمة الراهنة بالطرق السياسية والسلمية.
والجدير بالذكر بأن هذا الاجتماع يأتي من ضمن السياسات الأمنية لوزارة الداخلية التي تهدف إلى توطيد علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وأهمية العمل المشترك بين القاهرة وطرابلس.
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