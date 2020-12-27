الولايات المتحدة: ارتفاع حالات الإصابة بكورونا بنسبة 1.2%

واشنطن- (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1.2 % بالمقارنة مع نفس الوقت أمس لتصل إلى 19 مليون إصابة، حتى الساعة 0634 صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت هذه الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة وهو 12ر2 مليون حالة، بزيادة نسبتها 8ر2% مقارنة بنفس الوقت أمس.

وشهدت ولاية نورث كارولينا زيادة بنسبة 9ر3% في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل مجموع الحالات إلى 513 ألأفا و930 إصابة.

وسجلت ولاية ميتشيجن أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي بلغت 275 حالات وفاة.