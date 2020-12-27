بدء التطعيم ضد كورونا في فنلندا

هلسنكي- (د ب ا):

حصل ستة من العاملين في مجال الرعاية الصحية، ثلاث سيدات وثلاثة رجال، اليوم الأحد على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في فنلندا.

وجرت عملية التطعيم في مستشفى هلسنكي الجامعي.

وحصل ستة أشخاص، وهم من الأطباء والممرضين، على لقاح فايزر-بوينتك المضاد لفيروس كورونا.

وقالت إيفا روتسالانين، مساعدة كبير الأطباء بمستشفى هلسنكي الجامعة إن الستة أشخاص يعملون في وحدة الرعاية المشددة أو في جناح الأمراض الرئوية أو أعمال الاختبارات.

وقالت كيري موستالامي، نائبة رئيس الممرضين لشبكة واي ال إي إنها شعرت إنها بخير بعد الحصول على اللقاح.

وكانت فنلندا قد حصلت على أول دفعة من اللقاح وتقدر بنحو 10 آلاف جرعة أمس السبت.