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مقتل نحو 40 شخصا في حادث سير بالكاميرون

03:57 م الأحد 27 ديسمبر 2020
مقتل نحو 40 شخصا في حادث سير بالكاميرون

ارشيفية

ياوندي- (د ب ا):

لقى نحو 40 شخصا حتفهم في حادث سير، بعد اصطدام شاحنة وحافلتين في الكاميرون اليوم الأحد.

وقال رئيس الشرطة المحلية بولي إيبو إن نحو 18 شخصا أصيبوا في الحادث.

وكانت الشاحنة تحاول تخطي حافلة ركاب، ولكنها اصطدمت بها ، ودفعتها للسقوط في نهر قريب.

وبعد بضعة دقائق، سقطت في النهرأيضا حافلة أخرى، كانت تحاول تجنب الحشود التي تجمعت حول الحادث الأول.

وقالت الشرطة إنه جرى نقل المصابين للعاصمة ياوندي لتلقى العلاج.

ووقع الحادث على طريق ياوندي-فومبان السريع بالقرب من نديكي في غرب الكاميرون.

ويشار إلى أن حوادث الطرق المميتة شائعة الحدوث في الكاميرون ودول أخرى في أفريقيا، ويرجع ذلك غالبا إلى سوء صيانة الطرق والمركبات.

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