اختيار فايزر وميرك وأسترازينيكا لتأسيس مختبر للابتكار البيولوجي في إسرائيل
تل أبيب- (د ب أ):
أعلنت هيئة الابتكار ووزارة الرقمنة الوطنية في إسرائيل في بيان مشترك اختيار مجموعة من شركات الأدوية من بينها فايزر وتيفا لتأسيس مختبر ابتكار يعني بالصحة الرقمية والبيولوجيا الحاسوبية في إسرائيل.
ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن المختبر، الذي سيبدأ العمل في عام 2021، سيحصل على تمويل من الحكومة الإسرائيلية بقيمة 32 مليون شيكل (10 ملايين دولار) على مدار السنوات الخمس المقبلة.
كما سيكون هناك تمويل إضافي مقدم من مجموعة الشركات التي تضم أيضا ميرك وأسترازينيكا وأمازون ويب سيرفيسز وصندوق إسرائيل للتكنولوجيا الحيوية.
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