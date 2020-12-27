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وفد مصري رفيع المستوى يتوجه إلى طرابلس في أول زيارة منذ سنوات

01:09 م الأحد 27 ديسمبر 2020
وفد مصري رفيع المستوى يتوجه إلى طرابلس في أول زيارة منذ سنوات

مصر وليبيا

(د ب أ)

توجه وفد مصري رفيع المستوى، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة الليبية طرابلس فى زيارة هي الأولى منذ أكثر من خمس سنوات.

وقالت مصادر مطلعة، اليوم لوكالة الأنباء الألمانية، إن الوفد يضم مسؤولين أمنيين وسياسيين. ومن المقرر أن يلتقي الوفد خلال زيارته إلى ليبيا عدد من كبار المسؤولين بالمجلس الرئاسى الليبي والحكومة ووزارتي الداخلية والخارجية والمخابرات الليبية.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد سيبحث آخر التطورات على الساحة الليبية بما يحقق سلامة ووحدة الأراضى الليبية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وما يمكن أن تقدمه مصر فى هذا الإطار من خلال دعم الحل السياسى للأزمة الليبية وإعادة فتح سفارتها فى طرابلس، والتي تم غلقها أوائل 2014.​

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