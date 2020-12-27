أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

تحطم مروحية شمالي باكستان والحكومة تعزو الحادث "لأسباب فنية"

12:41 م الأحد 27 ديسمبر 2020
تحطم مروحية شمالي باكستان والحكومة تعزو الحادث "لأسباب فنية"

تحطم مروحية ارشيفية

إسلام آباد- (بي بي سي):

تحطمت مروحية عسكرية في إقليم الهيمالايا الجبلي شمالي باكستان، مما أسفر عن مقتل جنديين وطيارين كانا على متنها.

وكانت المروحية تنقل جثة جندي إلى مستشفى عسكري في بلدة سكاردو النائية.

وقال الجيش إن الحادث وقع "لأسباب فنية".

يأتى هذا في وقت تدعم فيه باكستان مفاوضات سلام بين الحكومة الأفغانية و مسلحي حركة طالبان.

ومن المقرر أن يلتقي وفد حركة طالبان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، خلال زيارتهم للعاصمة إسلام آباد التي بدأت اليوم لمدة 3 أيام.

وشدد مكتب وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أن إسلام آباد ستواصل دعمها لـ "تسوية سياسية شاملة موسعة من أجل إرساء سلام دائم واستقرار وازدهار في أفغانستان والمنطقة".

هذا المحتوى من

تحطم مروحية باكستان إقليم الهيمالايا

الخبر التالى:

رئيسة وزراء الدنمارك عن بدء التلقيح ضد كورونا: نقطة تحول هائلة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 131315

    عدد المصابين

  • 109462

    عدد المتعافين

  • 7352

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 80635441

    عدد المصابين

  • 56839306

    عدد المتعافين

  • 1763844

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حكم قضائي بإيداع "طفل المرور" دار رعاية.. وحبس اثنين من أصدقائه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا