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المزارعون الهنود يقومون بقرع الأواني أثناء إلقاء مودي خطاب عبر الإذاعة للتعبير عن غضبهم

12:38 م الأحد 27 ديسمبر 2020
المزارعون الهنود يقومون بقرع الأواني أثناء إلقاء مودي خطاب عبر الإذاعة للتعبير عن غضبهم

المزارعون الهنود

نيودلهي- (د ب ا):

قام المزارعون الغاضبون بقرع الأواني والأطباق ورددوا شعارات احتجاجا على قوانين الزراعة الجديدة، وذلك أثناء إلقاء رئيس الوزراء الهندي ناريندار مودي خطابه الشهري اليوم الأحد.

وقاد يوجيندرا ياداف زعيم حزب سواراج انديا السياسي، الذي يحتج مع المزارعين، الاحتجاجات بالأواني خلال الخطاب الإذاعي لمودي.

وسُمع دوي الاحتجاجات من حدود العاصمة الهندية نيودلهي، حيث يخيم عشرات الآلاف من المزارعين للمطالبة بإلغاء ثلاثة قوانين تتعلق بالزراعة.

وتردد أن احتجاجات مماثلة وقعت في بلدات ومدن بولايات البنجاب وهاريان.

وأوضح ياداف" عندما يدلى مودي بخطاب ( الحديث من القلب)، المزارعون سوف يقولون إنهم شعروا بالسأم من الاستماع إليك، متى سوف تستمع إلى وجهة نظرنا؟ لذلك سوف نستخدم قرع الأواني حتى لا تصل ضوضاء خطابه لنا".

ويحتج المزارعون منذ شهر على قوانين، تقول الحكومة إنها سوف تعمل على تحديث قطاع الزراعة والقطاعات المتعثرة وزيادة دخل المزارعين.

ويخشى المزارعون من أن القوانين التي تهدف لتبسيط القواعد المتعلقة بالتخزين وتسويق المحاصيل سوف تعود بالفائدة على الشركات الكبرى وتتركهم تحت رحمة السوق الحرة.

المزارعون الهنود قرع الأواني قوانين الزراعة ناريندار مودي

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