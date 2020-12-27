أكثر الكلمات إنتشاراً

لاشين إبراهيم لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

مصرع والي "النيل الأزرق" بالسودان في حادث سير

11:40 ص الأحد 27 ديسمبر 2020
مصرع والي "النيل الأزرق" بالسودان في حادث سير

عبدالرحمن نور الدائم

الخرطوم- (أ ش أ):

لقى عبدالرحمن نور الدائم التوم والي ولاية النيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان) مصرعه إثر حادث سير صباح اليوم الأحد.

ووقع الحادث على طريق (مدني الخرطوم)، حيث كان الوالي الراحل في طريقه إلى العاصمة الاتحادية.

هذا المحتوى من

عبدالرحمن نور الدائم ولاية النيل الأزرق

الخبر التالى:

موسكو: الجيش السوري يقوم بتطهير 1.9 هكتار من الألغام خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 131315

    عدد المصابين

  • 109462

    عدد المتعافين

  • 7352

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 80635441

    عدد المصابين

  • 56839306

    عدد المتعافين

  • 1763844

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة تنفي طرح سندات دولية في 2021 لتغطية عجز الموازنة العامة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا