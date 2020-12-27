مقتل أربعة جنود جراء تحطم مروحية في إقليم "جيلجيت بالتستان" الباكستاني

إسلام أباد - (أ ش أ):

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، مقتل أربعة جنود جراء تحطم مروحية تابعة للجيش بإقليم "جيلجيت بالتستان".

وقال الجيش الباكستاني في بيان - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد - إن الحادث وقع لأسباب فنية، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.