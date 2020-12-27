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مقتل أربعة جنود جراء تحطم مروحية في إقليم "جيلجيت بالتستان" الباكستاني

07:59 ص الأحد 27 ديسمبر 2020
مقتل أربعة جنود جراء تحطم مروحية في إقليم "جيلجيت بالتستان" الباكستاني

تحطم مروحية

إسلام أباد - (أ ش أ):
أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني، مقتل أربعة جنود جراء تحطم مروحية تابعة للجيش بإقليم "جيلجيت بالتستان".
وقال الجيش الباكستاني في بيان - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد - إن الحادث وقع لأسباب فنية، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

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حادث تحطم مروحية باكستان جيلجيت بالتستان

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