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إصابات واعتقالات إثر احتجاجات واشتباكات عنيفة في إسرائيل

05:53 ص الأحد 27 ديسمبر 2020
إصابات واعتقالات إثر احتجاجات واشتباكات عنيفة في إسرائيل

أرشيفية

تل أبيب - (د ب أ):
قالت الشرطة الإسرائيلية إن عدة أشخاص اعتقلوا في ساعة متأخرة من مساء السبت وأصيب عدد آخر بعد احتجاجات في مدينة القدس ومدن أخرى ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتجمع آلاف المتظاهرين أمام المقر الرسمي لنتنياهو في القدس، كما وردت أنباء عن اندلاع احتجاجات ضده في مدن أخرى.

ويواجه نتنياهو محاكمة بتهمة الفساد منذ مايو الماضي. وشهدت إسرائيل احتجاجات متكررة غاضبة ضده في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

ووردت أنباء بحدوث اشتباكات في عدة مواقع بين أنصار ومعارضي رئيس الوزراء الذي ينتمي للتيار المحافظ. واعتقلت الشرطة عدة أشخاص.

وفي الوقت ذاته، اشتبك الضباط مع عدة مئات من المتظاهرين اليمينيين خارج مقر الشرطة في القدس والذين كانوا يتظاهرون ضد حادث تسبب في وفاة مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 16 عاما كان يفر من ضباط الشرطة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ووسائل إعلام أخرى أن الشاب ألقى الحجارة على فلسطينيين.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إن 11 ضابطا أصيبوا في الاشتباكات. فيما تم القبض على 11 متظاهرا.

اشتباكات عنيفة إسرائيل بنيامين نتنياهو

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