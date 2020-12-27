تسجيل إصابة شخصين بسلالة كوفيد-19 الجديدة في أونتاريو الكندية

أوتاوا - (د ب أ):

قالت السلطات الصحية في مقاطعة أونتاريو الكندية يوم السبت إنها رصدت أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي اكتُشفت مؤخرًا في بريطانيا، والتي يُعتقد أنها أشد عدوى وأكثر انتقالاً.

وقالت باربرا يافي مسؤولة الصحة في أونتاريو في بيان إن الحالتين هما لزوجين من منطقة دورهام، التي تبعد حوالي 150 كيلومترا شمال غرب تورنتو، وليس لهما تاريخ سفر معروف أو تعرض للعدوى أو اتصالات عالية المخاطر.

وأضافت يافي أن كلا الشخصين خضعا لعزلة ذاتية وفقا لبروتوكولات الصحة العامة.

وقال البيان إن أونتاريو هي أول مقاطعة كندية تحدد السلالة، التي يمكن أن تنتشر بشكل أسهل وأسرع، وفقا للدراسات الوبائية. ودخلت المقاطعة بداية من الساعة 12:01 صباحا (0501 بتوقيت جرينتش) يوم السبت، في إغلاق كامل لإبطاء انتقال الفيروس.

وأضاف البيان أنه "لا يوجد دليل على أن السلالة الجديدة يمكن أن تتسبب في أعراض خطيرة" ولا أن اللقاحات ستكون أقل فعالية ضدها.

ومددت كندا في وقت سابق هذا الأسبوع حظرا جديدا على رحلات الركاب الخاصة والتجارية القادمة من بريطانيا حتى السادس من يناير لمنع انتشار السلالة.

وتطلب كندا من جميع المسافرين الذين يصلون الخضوع للعزل الذاتي لمدة أسبوعين.

وقالت السلطات الصحية إن أي مسافر إلى كندا أقام في بريطانيا أو جنوب إفريقيا خلال الأيام الـ 14 الماضية سيخضع لـفحص مدقق.

وسجلت كندا أكثر من 500 ألف إصابة بكوفيد -19 منذ بداية الوباء وأكثر من 14 الفا و 500 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.