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بريطانيا تعتزم طرح لقاح أوكسفورد في 4 يناير المقبل

01:20 ص الأحد 27 ديسمبر 2020
بريطانيا تعتزم طرح لقاح أوكسفورد في 4 يناير المقبل

أرشيفية

‏‏تعتزم الحكومة البريطانية، طرح لقاح جامعة أوكسفورد في 4 يناير المقبل، ومن المتوقع أن توافق الجهات التنظيمية الطبية على لقاح أكسفورد في غضون أيام، ‎حسبما ذكرت العربية.

ويواجه الملايين في انجلترا أقصى درجات الحماية من وباء كورونا بعد اكتشاف سلسلة جديدة شديدة العدوى في مناطق في بريطانيا.

وتبدأ قارة أوروبا اليوم الأحد، حملة تطعيم تشمل دول الاتحاد الأوروبي جميعًا. وبدأت أمس السبت الدول الـ27 في توزيع اللقاح.

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